“Hızlı metabolizmam var” diyenler yanılıyor olabilir! Bilim gerçeği açıkladı
“İstediğimi yiyorum ama kilo almıyorum, metabolizmam çok hızlı” sözünü sıkça duymuş olabilirsiniz. Ancak bilim insanlarına göre bu durum sanıldığı kadar basit değil. Uzmanlar, insanların doğuştan “hızlı” ya da “yavaş” metabolizmaya sahip olduğu düşüncesinin büyük ölçüde bir yanlış anlama olduğunu ve kilo üzerinde birçok farklı faktörün birlikte rol oynadığını belirtiyor.
Metabolizma, vücudun enerji üretmek ve çalışmak için yaptığı tüm kimyasal süreçlerdir. Kilo konusundaki metabolizma ise vücudun enerjiyi ne kadar hızlı kullandığını ifade eder.
"Hızlı" ya da "yavaş" metabolizma genellikle bir efsanedir. Gerçekten çok hızlı veya yavaş metabolizma çoğu zaman hipertiroidi, hipotiroidi veya polikistik over sendromu gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.
Genellikle metabolizmayı genetik, beslenme ve fiziksel aktivite belirler.