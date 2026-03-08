“Hızlı metabolizmam var” diyenler yanılıyor olabilir! Bilim gerçeği açıkladı

Metabolizma, vücudun enerji üretmek ve çalışmak için yaptığı tüm kimyasal süreçlerdir. Kilo konusundaki metabolizma ise vücudun enerjiyi ne kadar hızlı kullandığını ifade eder.

"Hızlı" ya da "yavaş" metabolizma genellikle bir efsanedir. Gerçekten çok hızlı veya yavaş metabolizma çoğu zaman hipertiroidi, hipotiroidi veya polikistik over sendromu gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.

Genellikle metabolizmayı genetik, beslenme ve fiziksel aktivite belirler.