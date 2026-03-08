Kulak çınlamasının sırrı çözülüyor: Derin uyku etkili olabilir

Oxford Üniversitesi'nden nörobilimciler, kulak çınlaması (tinnitus) ile uyku arasında güçlü bir bağlantı olabileceğini düşünüyor. Araştırmaya göre derin uyku sırasında beyindeki bazı doğal aktiviteler, tinnitusla ilişkili aşırı beyin aktivitesini geçici olarak baskılayabilir.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, tinnitus gelişen bireylerde uyku düzeninin de bozulduğu görüldü. Bilim insanları, uyku ile tinnitusun birbirini etkileyen bir döngü oluşturabileceğini, ancak uykunun aynı zamanda potansiyel bir tedavi yolu sunabileceğini belirtiyor.