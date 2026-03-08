Londra'nın gizli nehirleri: Şehrin altında saklı 21 akarsu!

Londra'nın kalabalık caddelerinin ve kaldırımlarının altında, Viktorya dönemi mühendislerinin yer altına hapsedildiği 21 eski nehir sessizce akıyor. Çoğu River Thames veya River Lea'ye karışırken, bazıları kanalizasyonla birleşiyor, bazıları ise parkların ve arka sokakların altında gizemini sürdürüyor.

Yeraltı ağının en bilinen parçası River Fleet. Roma döneminde ticaret için kullanılan bu nehir, Orta Çağ'da kirlilik nedeniyle kanalizasyon haline geldi ve 1733'te tuğla tonozlarla yer altına alındı.

Diğer kayıp nehirler arasında berrak sularıyla bilinen River Tyburn ve River Westbourne bulunuyor. Westbourne, Sloane Square tube station'ın üzerinden geçen yeşil bir boru içinde akıyor.

Zaman zaman bu nehirleri yeniden gün yüzüne çıkarma veya enerji kaynağı olarak kullanma fikirleri ortaya çıksa da, şimdilik projeler raflarda bekliyor. Londra'nın üstü modern bir şehir olsa da, altındaki bu gizli sular tarihini sessizce taşıyor.