NASA tarihe geçti: İnsanlık ilk kez bir asteroidin yolunu değiştirdi

2022'de NASA'nın gerçekleştirdiği DART (Double Asteroid Redirection Test) görevi, bir uzay aracını bilinçli olarak asteroide çarptırarak yönünü değiştirmeyi amaçlıyordu. Görev sonucunda Dimorphos adlı asteroidin, büyük asteroid Didymos etrafındaki yörünge süresi 33 dakika kısaldı.

Yeni araştırmalar ise çarpışmanın sadece bu ikili sistemin iç hareketini değil, Güneş etrafındaki genel yörüngesini de çok küçük bir miktarda değiştirdiğini ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre asteroid sisteminin hızı saniyede yaklaşık 11,7 mikrometre azaldı. Bu küçük değişim zamanla büyüyerek yıllar içinde kilometrelerce fark yaratabilir. Bu da gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturabilecek asteroidleri önceden küçük bir itmeyle güvenli şekilde saptırmanın mümkün olabileceğini gösteriyor.