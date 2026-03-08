NASA tarihe geçti: İnsanlık ilk kez bir asteroidin yolunu değiştirdi
NASA, 2022 yılında gerçekleştirdiği DART (Double Asteroid Redirection Test) göreviyle uzay tarihinde bir ilke imza attı. Bir uzay aracı kasıtlı olarak bir asteroide çarptırıldı ve bu çarpışmanın ardından gök cisminin yörüngesinde ölçülebilir bir değişim meydana geldi. Yeni analizler, bu müdahalenin yalnızca asteroid çiftinin kendi yörüngesini değil, Güneş etrafındaki hareketini de çok küçük bir miktarda değiştirdiğini ortaya koydu.
2022'de NASA'nın gerçekleştirdiği DART (Double Asteroid Redirection Test) görevi, bir uzay aracını bilinçli olarak asteroide çarptırarak yönünü değiştirmeyi amaçlıyordu. Görev sonucunda Dimorphos adlı asteroidin, büyük asteroid Didymos etrafındaki yörünge süresi 33 dakika kısaldı.
Yeni araştırmalar ise çarpışmanın sadece bu ikili sistemin iç hareketini değil, Güneş etrafındaki genel yörüngesini de çok küçük bir miktarda değiştirdiğini ortaya koydu.
Bilim insanlarına göre asteroid sisteminin hızı saniyede yaklaşık 11,7 mikrometre azaldı. Bu küçük değişim zamanla büyüyerek yıllar içinde kilometrelerce fark yaratabilir. Bu da gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturabilecek asteroidleri önceden küçük bir itmeyle güvenli şekilde saptırmanın mümkün olabileceğini gösteriyor.