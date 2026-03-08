Okyanusun gizemli dev kanyonu: "King’s Trough"

Azor Takımadaları'nın yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusunda bulunan King's Trough, yalnızca derin bir çukur değil. Yan yana sıralanan su altı sıradağları ve 4 bin metreye varan dik derinlik farklarıyla, dünyanın en heybetli okyanus altı kanyonlarından birini oluşturuyor. Bilim insanları, karadaki kanyonlarla karşılaştırıldığında, su altında bu tür yapıların oluşum mekanizmasının çok daha farklı işlediğini belirtiyor.

Yapılan araştırmalar, bölgenin tarihçesini 37–24 milyon yıl öncesine kadar götürüyor. O dönemde Atlantik'in bu kesiminde hareket halinde olan levhalar, yer kabuğunu gerdi ve inceltti. Ancak tek faktör levha hareketleri değildi. Yerin derinliklerinden yükselen aşırı sıcak kaya kütlesi, yani "manto sorgucu", kabuğun yapısını kalınlaştırmakla birlikte ısısını artırdı. Bu durum, kabuğu mekanik olarak zayıflattı ve levhaların yarattığı gerilme ile birleşince devasa King's Trough ortaya çıktı.

Bölge daha sonra levha hareketlerinin yön değiştirmesiyle bugünkü formuna ulaştı. Artık kanyon büyümesini durdurmuş ve sessiz bir yapıya kavuşmuş durumda. GEOMAR araştırmacılarının 2020 yılında yaptığı sonar taramaları ve kaya örnekleri, bu su altı devinin oluşum sürecini net bir şekilde gözler önüne serdi.

King's Trough, okyanusların derinliklerindeki güçlerin etkileyici bir kanıtı olarak, bilim dünyasının ilgisini çekmeye devam ediyor.