Bebekler dünyayı siyah beyaz mı görüyor? Uzmanlar gerçeği açıkladı
Yaygın inanışa göre yeni doğan bebeklerin dünyayı yalnızca siyah ve beyaz tonlarında gördüğü düşünülüyor. Ancak uzmanlara göre durum tam olarak böyle değil. Bebeklerin renk algısı doğumda sınırlı olsa da tamamen siyah beyaz görmezler; özellikle kırmızı gibi bazı yoğun renkleri fark edebilirler.
Yaygın inanışın aksine, yeni doğan bebekler dünyayı sadece siyah beyaz görmez. Ancak renk algıları henüz tam gelişmediği için renkleri daha soluk ve sınırlı şekilde algılarlar. Özellikle kırmızı gibi yoğun renkleri fark edebilirler.
Bunun nedeni, renkleri algılamayı sağlayan gözdeki koni hücrelerinin doğumda tam gelişmemiş olmasıdır. Bebeklerin renk görme yetisi ilk aylarda hızla gelişir. Yaklaşık iki aylık olduklarında kırmızı ve yeşili ayırt edebilir, dört aylık olduklarında ise renkleri yetişkinlere daha yakın şekilde görmeye başlarlar.