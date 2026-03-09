Bebekler dünyayı siyah beyaz mı görüyor? Uzmanlar gerçeği açıkladı

Yaygın inanışın aksine, yeni doğan bebekler dünyayı sadece siyah beyaz görmez. Ancak renk algıları henüz tam gelişmediği için renkleri daha soluk ve sınırlı şekilde algılarlar. Özellikle kırmızı gibi yoğun renkleri fark edebilirler.

Bunun nedeni, renkleri algılamayı sağlayan gözdeki koni hücrelerinin doğumda tam gelişmemiş olmasıdır. Bebeklerin renk görme yetisi ilk aylarda hızla gelişir. Yaklaşık iki aylık olduklarında kırmızı ve yeşili ayırt edebilir, dört aylık olduklarında ise renkleri yetişkinlere daha yakın şekilde görmeye başlarlar.