Bilim insanları araştırıyor! Sağlıklı yaşlanmanın sırrı bağırsaklarda olabilir

Bilim insanlarına göre bağırsak mikrobiyotası sağlıklı yaşlanmada önemli bir rol oynayabilir. Bağırsaklarda yaşayan bakteri, mantar ve virüslerden oluşan bu mikroorganizmalar topluluğu sindirimden bağışıklığa kadar birçok süreci etkiliyor.

Araştırmalar, yaş ilerledikçe bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğinin azaldığını ve iltihaplanmayı artıran bakterilerin çoğaldığını gösteriyor. Ancak sağlıklı yaşlanan ve çok ileri yaşlara ulaşan bazı kişilerde bağırsak mikrobiyotasının gençlere benzer özellikler taşıdığı görülüyor.

Bilim insanları ayrıca lif açısından zengin beslenme, probiyotik gıdalar ve düzenli egzersizin bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkileyerek sağlıklı yaşlanmayı destekleyebileceğini belirtiyor. Araştırmalar, bağırsak sağlığını korumanın yaşlanma sürecini yavaşlatmada önemli bir faktör olabileceğini ortaya koyuyor.