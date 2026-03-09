Bilim insanlarından uzayda tarım başarısı! Ay toprağında nohut yetiştirildi

Araştırmada, Ay toprağını taklit eden özel bir toprak karışımı kullanıldı. Bitkilerin büyüyebilmesi için ayrıca arbusküler mikorizal mantar (AMF) adı verilen faydalı bir toprak mantarı ve besin açısından zengin solucan gübresi eklendi. Deneyde, mantar kullanılmayan bitkiler hiç tohum vermezken, mantar eklenen bitkilerde nohutlar tohum oluşturmayı başardı.

Bilim insanları, Ay toprağının bitkiler için oldukça zorlu bir ortam olduğunu belirtiyor. Çünkü bu toprakta azot yok, mikroorganizmalar bulunmuyor ve bazı metaller bitkiler için zararlı olabiliyor. Buna rağmen yapılan deney, uygun biyolojik desteklerle uzayda tarım yapılabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, gelecekte Ay'da yetiştirilen gıdaların tüketim için güvenli olup olmadığı ve bitkilerin uzun vadede nasıl gelişeceği konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.