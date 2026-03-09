Küresel ısınma alarmı! Son 10 yılda artış neredeyse iki katına çıktı

Yeni bir araştırmaya göre küresel ısınma son 10 yılda belirgin şekilde hızlandı. Bilim insanları, 2015'ten bu yana küresel sıcaklık artış hızının önceki dönemlere göre neredeyse iki katına çıktığını belirtiyor.

Araştırmada, doğal iklim dalgalanmalarının etkisi (El Nino, volkanik patlamalar ve güneş değişimleri gibi) verilerden çıkarılarak gerçek ısınma eğilimi incelendi. Buna göre 1970–2015 yılları arasında her on yılda yaklaşık 0,2°C artış görülürken, son on yılda bu artışın 0,35°C seviyesine çıktığı hesaplandı.

Bilim insanları bu hızın devam etmesi halinde küresel sıcaklık artışının 2030 civarında 1,5°C sınırını aşabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak bazı araştırmacılar, son yıllardaki hızlı artışın ne kadarının insan kaynaklı olduğunu belirlemek için daha fazla veri gerektiğini savunuyor.