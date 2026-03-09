Okyanusların büyük sırrı! Deniz tabanının %99,999’u hala keşfedilmedi

Okyanus tabanının yaklaşık %99,999'u hala keşfedilmemiş durumda. Bunun en büyük nedeni, okyanusların son derece geniş ve ulaşılması zor olması. Dünya yüzeyinin üçte ikisini kaplayan derin deniz tabanı yaklaşık 335 milyon kilometrekarelik dev bir alanı kapsıyor.

Bilim insanlarının şimdiye kadar yaptığı yaklaşık 44 bin derin deniz dalışı, okyanus tabanının yalnızca %0,001'inden daha azını görüntüleyebildi. Ayrıca keşiflerin büyük kısmı ABD, Japonya ve Yeni Zelanda kıyılarına yakın bölgelerde gerçekleştirildi.

Araştırmalar, derin deniz keşiflerinin çoğunlukla belirli bölgelerde yoğunlaştığını ve okyanusun büyük bölümünün hala bilinmediğini gösteriyor. Uzmanlar, daha gelişmiş ve erişilebilir teknolojiler sayesinde gelecekte okyanus tabanının daha fazla bölümünün keşfedilebileceğini belirtiyor.