Örümcek korkusunun sırrı araştırıldı! Yapılan deney herkesi şaşırttı...

Birçok kişi için örümcek görmek rahatsız edici bir deneyim olabilir. Araknofobi olarak bilinen bu korkunun neden bu kadar yaygın olduğu ise uzun süredir araştırılıyor. Yeni bir çalışmada bilim insanları, insanların örümceklere nasıl baktığını anlamak için göz takip teknolojisini kullandı. Araştırma kapsamında 118 üniversite öğrencisine farklı canlıların fotoğrafları gösterildi. Görsellerde örümcekler; kelebek, böcek, akrep ve kırkayak gibi canlılarla yan yana sunuldu. Katılımcıların bakış hareketleri incelendiğinde dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

BAKIŞLAR HIZLA BAŞKA YÖNE KAYDI

Verilere göre katılımcılar örümcek fotoğraflarına bakmaktan kaçınma eğilimi gösterdi. Gözler çoğunlukla kelebek ya da diğer böceklere yöneldi. Buna karşılık akrep ve kırkayak gibi canlıların görüntüleri daha uzun süre incelendi.

İki örümcek fotoğrafının birlikte gösterildiği durumlarda ise katılımcıların dikkati çoğunlukla örümceğin kendisinden çok ağ gibi detaylara yöneldi.

HAREKETLERİ BELİRSİZ OLDUĞU İÇİN DAHA KORKUTUCU

Araştırmaya katılan biyolojik bilimler profesörü Eileen Hebets, insanların örümceklerden çekinmesinde bu canlıların hızlı ve tahmin edilmesi zor hareketlerinin etkili olabileceğini söylüyor. Deneyde ağ üzerindeki örümceklerin yerdekine kıyasla daha az korkutucu bulunması da bunu destekliyor.

Bilim insanlarına göre bu tür çalışmalar yalnızca korkunun nedenlerini anlamakla kalmıyor; aynı zamanda yoğun örümcek fobisi yaşayan kişiler için geliştirilecek tedavi yöntemlerine de katkı sağlayabilir.