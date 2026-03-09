Taylor Buzulu'nda 'Kanlı Şelale': Yüz yıllık doğa sırrı açığa çıktı...

Antarktika'nın uçsuz bucaksız beyazlığı arasında, yıllardır bir doğa olayı görenleri şaşırtıyor. Taylor Buzulu'ndan fışkıran ve çevresindeki buzları parlak kırmızıya boyayan "Kanlı Şelale", bilim dünyasının uzun süredir ilgisini çekiyordu. Renk fenomeninin kaynağı, buzun altındaki antik tuzlu suyun oksijenle temas ederek içindeki demirin oksitlenmesiyle oluşuyor. Ancak bu suyun bir anda dışarı püskürme nedenine dair gizem bugüne kadar çözülememişti.

Yeni bir araştırma, bu püskürmenin ardındaki sır perdesini ilk kez araladı. Araştırmacılar, 2018 yılında buzul üzerinde tesadüfen yerleştirilen GPS cihazı, kamera ve sıcaklık sensörlerinden gelen verileri incelediklerinde olağan dışı bir hareket tespit etti. Buzulun yüzeyi aniden çöktü ve tam o sırada kırmızı sular fışkırmaya başladı.

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden Peter T. Doran'ın liderliğindeki ekip, bu olayı dev bir süngere basılmasıyla benzer şekilde açıklıyor. Buzulun milyonlarca tonluk ağırlığı, altında hapsolmuş tuzlu suyu çatlaklardan dışarı itiyor. Basınç dayanılmaz noktaya ulaştığında, su hem yüzeye fışkırıyor hem de gölün derinliklerine sızıyor. Su tahliye olunca buzulu destekleyen basınç azalıyor ve koca buz kütlesi adeta havası inmiş bir minder gibi çökmeye başlıyor.

Bu bulgular, önceki yıllarda yapılan radar ve mikroskobik demir çalışmalarıyla birleşerek mekanizmanın tam olarak nasıl işlediğini ortaya koyuyor. Tuzlu suyun donma noktasının düşük olması, sıvının buz içinde akmasına izin verirken, kırmızı renk ise demir küreciklerinden kaynaklanıyor. Artık Taylor Buzulu'nun kan kırmızısı gizemi, bilimsel verilerle gözler önüne serilmiş durumda.