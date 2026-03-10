Alaska’da buzulların ardından dev göller oluşuyor: Bilim insanları uyardı

Alaska'da buzulların hızla erimesiyle birlikte buzul gölleri giderek büyüyor. Bilim insanlarına göre önümüzdeki bir-iki yüzyıl içinde bu göllerin toplam alanı dört katına çıkabilir. Uydu verileri ve buz kalınlığı ölçümleriyle yapılan araştırmalar, buzulların geri çekilmesiyle oluşan derin çukurların zamanla göllerle dolacağını gösteriyor.

Araştırmacılar, bu değişimin sadece olumsuz sonuçlar doğurmadığını belirtiyor. Genişleyen göller, nehirlerin akışını düzenleyerek somon balıkları için yeni yaşam alanları oluşturabilir ve zamanla daha yeşil, zengin ekosistemlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir. Ancak uzmanlar, bazı nehirlerin yön değiştirmesi ve ani taşkınlar gibi risklerin de ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.