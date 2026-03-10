Amazon’da iki yeni kuş türü tanımlandı: Bilim dünyasında heyecan yarattı

Bilim insanları, Amazon yağmur ormanlarında uzun süre tek bir tür olduğu düşünülen gri karınca kuşunun aslında birkaç farklı türe ayrıldığını ortaya çıkardı. Araştırmada iki yeni tür tanımlandı: Cercomacra mura ve Cercomacra raucisona.

Araştırmacılar 682 müze örneğini ve 347 kuş şarkısı kaydını inceleyerek tüy yapısı, vücut ölçüleri ve özellikle kuşların seslerini analiz etti. Yapay zeka destekli ses analizi sayesinde farklı popülasyonların aslında ayrı türler olduğu belirlendi.