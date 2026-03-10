Teknokulis Haberler Ay sandığımız kadar sessiz değil: Yeni asteroid krateri tespit edildi

Ay sandığımız kadar sessiz değil: Yeni asteroid krateri tespit edildi Ay yüzeyi çoğu zaman durağan ve değişmez gibi görünse de yeni araştırmalar bunun tam olarak doğru olmadığını gösteriyor. Uzay araçlarının çektiği görüntüleri inceleyen bilim insanları, Ay’da yeni oluşmuş bir asteroid krateri tespit etti. Keşif, Ay’ın yüzeyinin hâlâ göktaşı çarpmalarıyla şekillenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 10.03.2026 12:18 Güncelleme: 10.03.2026 12:26