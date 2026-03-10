Ay sandığımız kadar sessiz değil: Yeni asteroid krateri tespit edildi
Ay yüzeyi çoğu zaman durağan ve değişmez gibi görünse de yeni araştırmalar bunun tam olarak doğru olmadığını gösteriyor. Uzay araçlarının çektiği görüntüleri inceleyen bilim insanları, Ay’da yeni oluşmuş bir asteroid krateri tespit etti. Keşif, Ay’ın yüzeyinin hâlâ göktaşı çarpmalarıyla şekillenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.
Bilim insanları, Ay yüzeyinde yeni oluşmuş parlak bir krater tespit etti. Uzay araçlarının farklı yıllarda çektiği görüntüleri karşılaştıran araştırmacılar, yaklaşık 22 metre çapındaki kraterin 2009 ile 2012 yılları arasında bir asteroid çarpması sonucu oluştuğunu belirledi.
Çarpmanın etkisiyle kraterin çevresine yayılan parlak materyal, Ay'ın koyu yüzeyinde belirgin şekilde dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre bu parlaklık zamanla güneş rüzgârı, mikrometeoritler ve kozmik radyasyonun etkisiyle kararıp çevresiyle aynı görünüme kavuşacak. Keşif, Ay yüzeyinin hâlâ asteroid çarpmalarıyla değişmeye devam ettiğini gösteriyor.