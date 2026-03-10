Bilim insanlarından çarpıcı keşif! Elektrikle ısının yönü değiştirilebiliyor
Bilim insanları, bazı seramik malzemelerde elektrik alanı kullanarak ısının nasıl ve hangi yönde hareket ettiğini değiştirebileceklerini ortaya koydu. Yapılan araştırmada, elektrik alanının atom titreşimlerini etkileyerek ısının belirli bir yönde çok daha verimli şekilde iletilmesini sağladığı belirlendi. Uzmanlara göre bu keşif, elektronik cihazların soğutulmasından enerji üretimine kadar birçok alanda yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.
Bilim insanları, bazı seramik malzemelere elektrik alanı uygulandığında ısının hareket yönünün değiştirilebildiğini keşfetti. ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmaya göre elektrik alanı, ısıyı taşıyan atom titreşimlerinin (fononların) hareketini etkileyerek ısının belirli bir yönde yaklaşık üç kat daha verimli iletilmesini sağlayabiliyor.
Araştırmacılar, bu yöntemin elektronik cihazların soğutulması, ısıdan elektrik üretimi ve enerji verimliliğinin artırılması gibi alanlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Elektrik alanının, kristal yapı içindeki titreşimlerin daha uzun mesafe kat etmesini sağlayarak ısı iletimini önemli ölçüde artırdığı ifade ediliyor.