Bilim insanlarından çarpıcı keşif! Elektrikle ısının yönü değiştirilebiliyor

Bilim insanları, bazı seramik malzemelere elektrik alanı uygulandığında ısının hareket yönünün değiştirilebildiğini keşfetti. ABD'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmaya göre elektrik alanı, ısıyı taşıyan atom titreşimlerinin (fononların) hareketini etkileyerek ısının belirli bir yönde yaklaşık üç kat daha verimli iletilmesini sağlayabiliyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin elektronik cihazların soğutulması, ısıdan elektrik üretimi ve enerji verimliliğinin artırılması gibi alanlarda yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Elektrik alanının, kristal yapı içindeki titreşimlerin daha uzun mesafe kat etmesini sağlayarak ısı iletimini önemli ölçüde artırdığı ifade ediliyor.