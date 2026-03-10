Dünya’nın ikizinde neler oluyor? Bilim insanları gizemi çözdü!

Sorbonne Üniversitesi'nden Maxence Lefèvre liderliğindeki ekip, Venüs'ün atmosferik modellerini inceleyerek rüzgârların devasa bir termostat görevi gördüğünü belirledi. Venüs'te bir günün 117 Dünya günü sürmesi normalde aşırı sıcaklık farklarına yol açması gerekirken, rüzgârların gündüzleri yukarı, geceleri ise aşağı doğru eserek ısıyı dağıttığı anlaşıldı. Özellikle dağlık bölgelerde sıcaklık değişiminin 1 derecenin altında kaldığı, alçak düzlüklerde ise bu farkın 4 dereceye kadar çıktığı gözlemlendi.

Ancak bu rüzgârlar beraberinde ciddi bir tehdit de getiriyor: Toz fırtınaları. Araştırma, özellikle "Alpha Regio" gibi bölgelerde rüzgârların ince kum tanelerini kaldırabilecek güçte olduğunu ve NASA'nın gelecekteki DaVINCI gibi görevlerini tehlikeye atabileceğini gösteriyor. Gezegenin yüzeyine inecek araçların, iniş sırasında öngörülemeyen toz fırtınalarıyla karşılaşma riski oldukça yüksek.

Bu bulgular, Venüs'ü tek bir bütün olarak değil, bölgesel farklılıkları olan dinamik bir gezegen olarak değerlendirmemiz gerektiğini kanıtlıyor. Yeni veriler, gelecekteki uzay görevleri için daha güvenli iniş bölgelerinin seçilmesine yardımcı olacak.