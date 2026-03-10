NASA güneş sistemini yerinden oynattı! İnsanlık tarihinde bir ilk başarıldı

Science Advances dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre, DART uzay aracının Dimorphos asteroidine kasıtlı olarak çarpması, ikili asteroid sisteminin Güneş etrafındaki 770 günlük tur süresini 0,15 saniye kısalttı. Bu, insan yapımı bir nesnenin bir gök cisminin Güneş etrafındaki rotasını ölçülebilir şekilde değiştirdiği ilk olay olarak kayıtlara geçti.

720 METRELİK SAPMA

Bilim insanları, çarpışma anında uzaya fırlayan devasa kaya ve toz bulutunun bir "roket etkisi" yarattığını belirtiyor. Bu itki sayesinde asteroidin hızı saatte yaklaşık 4,3 santimetre değişti ve sistemin yörüngesi yaklaşık 720 metre daraldı.

DÜNYA ARTIK DAHA GÜVENDE Mİ?

NASA uzmanı Thomas Statler, "Bu değişim çok küçük görünse de, yeterli zaman verildiğinde bir asteroidin Dünya'ya çarpmasını engellemek için fazlasıyla yeterli," dedi. Didymos sistemi Dünya için bir tehdit oluşturmasa da, bu deney gelecekteki potansiyel tehlikelere karşı gezegen savunma stratejimizin başarıyla çalıştığını kanıtlıyor.

Bu tarihi veri, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu yılın sonunda bölgeye ulaşacak olan Hera uzay aracıyla daha detaylı incelenecek.