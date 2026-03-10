Oksitosin: "Aşk hormonu" hem kalbin hem de hafızanın anahtarını elinde tutuyor!
Halk arasında "aşk hormonu" veya "bağlılık hormonu" olarak bilinen oksitosinin, sadece duygusal bağlarımızı güçlendirmekle kalmadığı, aynı zamanda zihinsel fonksiyonlarımız üzerinde de hayati bir rol oynadığı ortaya çıktı. Tokyo Bilim Üniversitesi'nden Profesör Akiyoshi Saitoh liderliğinde yürütülen yeni bir araştırma, bu hormonun öğrenme ve uzun süreli hafıza üzerindeki etkilerini gün yüzüne çıkararak demans tedavisi için yeni bir umut ışığı yaktı.
Fareler üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, beynin "supramammillary nucleus" (SuM) adı verilen bölgesindeki oksitosin nöronları özel tekniklerle aktive edildi. Sonuçlar oldukça çarpıcı: Oksitosin uyarımı, kısa süreli mekansal hafızayı etkilemezken, nesneleri tanıma ve uzun süreli hatırlama yeteneğini önemli ölçüde artırdı. Araştırmacılar, oksitosinin beyindeki bu özel sinyal yolaklarını tetikleyerek bilişsel performansı güçlendirdiğini gözlemledi.
Profesör Saitoh, sosyal etkileşimin az olduğu ve yalnızlık hissedilen ortamlarda demansın daha hızlı ilerlediğinin bilindiğini, ancak bunun bilimsel temelinin tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Bu çalışma, sosyal bağlarla tetiklenen oksitosinin beyindeki koruyucu etkisini kanıtlıyor. Elde edilen bulgular, özellikle Alzheimer gibi hafıza kaybıyla seyreden hastalıkların ilerlemesini durdurabilecek yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine kapı aralıyor. Bilim dünyası, bu "mucize hormonun" sunduğu ipuçlarını takip ederek milyonlarca demans hastasına derman olmayı hedefliyor.