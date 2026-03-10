Yandex’ten yeni yapay zeka hamlesi: Ads Boost’a AI Asistan eklendi!

Yandex Ads Boost, Türkiye'deki mobil oyun ve uygulama yayıncılarının hem stratejik büyüme hedeflerine ulaşmalarına hem de günlük operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olmak için yeni AI Asistan özelliğini kullanıma sundu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, AI Asistan sayesinde proje ekipleri sorularına hızlıca yanıt alabilirken, ihtiyaç duydukları raporlara kolayca erişebiliyor ve dünya genelinde 600 binden fazla reklamverenden oluşan bir ağa sahip olan Yandex Ads Boost platformu üzerinden kapsamlı verilere ulaşarak gelirlerini ve temel performans metriklerini geliştirebiliyor.

Yayıncılar, Boost'un üst kontrol paneli üzerinden AI Asistan ile doğrudan etkileşime geçebiliyor. Kullanıcılar yalnızca sohbet alanına sorularını veya yapmak istedikleri işlemleri yazarak, doğru bölüm ya da kontrol panelini aramakla zaman kaybetmeden anında yanıt alabiliyor. AI Asistan 7/24 kullanılabilirker, pazarlama, teknoloji, operasyon, analitik ve monetizasyon ekiplerine ürün özellikleri, raporlar ve kurulum süreçleri hakkında güncel bilgilere hızlıca ulaşma imkanı sunuyor.

Ayrıca özellik, performansı artırmaya yönelik iyileştirme alanları veya temel metrikleri geliştirme fırsatları tespit ettiğinde, mevcut stratejilerin nasıl optimize edilebileceğine dair öneriler sunarak daha güçlü iş sonuçları elde edilmesine de katkı sağlıyor. Boos'un merkezinde monetizasyon ve analiz çözümleri yer alırken, kullanıcı edinme araçları da sisteme eklenecek. Boost'un yayıncılar için Yandex Ads'in ana platformu haline gelmesi hedefleniyor.

Güncellemeler, iyileştirmeler ve yeniliklerle geliştirilen platform ile mobil oyun ve uygulamaların Türkiye'de ve küresel pazarlarda sürdürülebilir şekilde büyümesine katkıda bulunması amaçlanıyor.

"AMACIMIZI YALNIZCA TEKNOLOJİ ÜRETMEKLE SINIRLI TUTMADIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye İş Geliştirme ve Müşteri Yöneticisi Orkun Kolso, dünya genelinde 30 binden fazla mobil oyun ve uygulamanın, Yandex Ads'in gelişmiş analiz araçlarından yararlanarak gelirlerini artırdığını belirtti. Kolso, yayıncılar ve reklamverenler için bir çözüm ekosistemi geliştirirken amaçlarını yalnızca teknoloji üretmekle sınırlı tutmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "İşletmelerin günlük operasyonlarını kolaylaştıran ve büyümeleri için yaptıkları yatırımların geri dönüşünü en üst düzeye çıkaran akıllı algoritmalar ve araçlar da geliştiriyoruz. Yandex Ads Boost içindeki AI Asistan da bu şekilde geliştirdiğimiz akılı bir çözüm. Bu asistan, artık Türk yayıncılar için yerelleştirilmiş platformda yeni başlayanlara güç katarken, Boost'u tek bir arayüzden birden fazla projeyi yönetmek için birleşik kontrol paneli olarak kullanan büyük ölçekli yayıncılara da hizmet ediyor."