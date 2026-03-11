Başıboş gezegenlerin uyduları yaşama ev sahipliği yapabilir!

Güneş gibi bir ısı kaynağına sahip olmayan bu uydular, iki temel mekanizma sayesinde sıcak kalabiliyor: "Gelgit ısınması" ve yoğun bir atmosfer. Gezegenin kütleçekim kuvveti uydunun iç yapısını sürekli esneterek içsel bir ısı üretirken, kalın bir hidrojen atmosferi de bu ısıyı hapseden bir battaniye görevi görüyor. Simülasyonlar, bu uyduların yüzeyinde sıvı suyun tam 4,3 milyar yıl boyunca korunabileceğini gösteriyor; bu süre, Dünya'da karmaşık yaşamın evrimi için geçen süreye oldukça yakın.

Samanyolu Galaksisi'nde trilyonlarca başıboş gezegen olduğu tahmin ediliyor. Bu gezegenlerin uydularının da olması durumunda, evrende yaşam arayabileceğimiz alanlar sadece yıldız sistemleriyle sınırlı kalmayabilir. Araştırmacılar, yıldızlardan bağımsız bu karanlık dünyaların, yaşamın ortaya çıkması ve gelişmesi için yeterli kararlılığa sahip olabileceğini belirtiyor. Gelecekteki çalışmalar, bu uyduların atmosferik yapılarını daha detaylı inceleyerek "görünmez dünyaların" potansiyelini test etmeye devam edecek.