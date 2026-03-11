Mars’ta daha önce bilinmeyen yeni bir mineral keşfedilmiş olabilir!

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu mineralin oluşumu Mars'ın jeolojik geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor. Araştırmacılar, antik dönemlerdeki sudan geriye kalan sülfat zengini tortuların, daha sonra volkanik veya jeotermal aktivitelerle ısınarak kimyasal bir dönüşüm geçirdiğini düşünüyor. Laboratuvar deneyleri, bu özel mineralin oluşması için sıcaklığın 100°C'nin üzerine çıkması gerektiğini gösterdi. Bu durum, Mars yüzeyinin sanılandan çok daha yakın bir döneme kadar (yaklaşık 3 milyar yıl öncesi) termal ve kimyasal olarak aktif olduğunu kanıtlıyor.

Yörüngedeki uzay araçlarından gelen verilerle laboratuvar çalışmalarını birleştiren ekip, bu mineralin Dünya'daki benzerlerinden farklı bir kristal yapıya sahip olduğunu belirtiyor. Eğer bu bulgular doğrulanırsa, ferrik hidroksisülfat resmi olarak yeni bir mineral türü olarak literatüre geçecek. Ancak bunun için bilim insanlarının mineralin doğal bir örneğini Dünya üzerinde de bulması veya Mars'tan getirilecek örneklerle teyit etmesi gerekiyor. Bu keşif, Mars'ın geçmişteki iklimi ve yaşamı destekleme potansiyeli hakkındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.