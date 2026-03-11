Meteor parçaları bir eve zarar verdi! Avrupa’daki olay inceleniyor

8 Mart akşamı Avrupa'nın en az beş ülkesinde gökyüzünde görülen parlak ateş topu, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) incelemesine alındı. Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda'da görülen cisim yaklaşık 6 saniye boyunca gökyüzünde ilerledikten sonra parçalanarak dağıldı. Almanya'nın Güls kasabasında ise parçaların düşmesi sonucu bir evde hasar oluştu.

ESA'nın Gezegen Savunma ekibi, cismin birkaç metre çapında bir meteor olduğunu değerlendiriyor. Uzmanlara göre bu büyüklükte gök taşlarının Dünya'ya çarpması birkaç haftadan birkaç yıla kadar değişen aralıklarla gerçekleşebiliyor. Ancak çoğu meteor atmosfere girerken parçalandığı için büyük bir tehlike oluşturmuyor.