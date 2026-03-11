NASA ve Elon Musk arasında büyük kriz: Ay görevi iptal mi ediliyor?

NASA, güvenlik standartları gereği astronotların kritik anlarda araca doğrudan müdahale edebileceği manuel kontrol sistemlerinin bulunmasında ısrar ediyor. Ancak SpaceX, Starship'in tamamen otonom sistemlerle yönetilmesini ve insan faktörünün karmaşık iniş manevralarında devre dışı kalmasını savunuyor. SpaceX'e göre, bu kadar büyük ve karmaşık bir sistemin manuel olarak yönetilmesi hata payını artırabilir.

NASA'nın hazırladığı güncel raporlar, SpaceX'in mevcut yaklaşımının ajansın manuel kontrol kriterlerini karşılamadığına ve bu durumun bir "risk trendine" dönüştüğüne işaret ediyor. Benzer bir tartışma on yıl önce Dragon kapsülü için de yaşanmış, sonunda orta yol bulunmuştu.

Bu teknik anlaşmazlık, Artemis III görevinin takvimini de tehlikeye atıyor. Ay'a yeniden insan gönderme hedefinde kritik rol oynayan Starship'in sertifikasyon süreci, bu kontrol mekanizması sorunu çözülene kadar belirsizliğini koruyabilir. Her iki tarafın da güvenlik ve verimlilik arasında bir denge kurması bekleniyor.