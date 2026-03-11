Otobüs ücreti sanıldı ama 2.000 yıllık çıktı! İngiltere’de şaşırtan keşif

İngiltere'de 1950'li yıllarda bir otobüs ücretinin ödenmesinde kullanılan madeni paranın aslında yaklaşık 2.000 yıllık Fenike dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Leeds City Transport'ta kasiyer olarak çalışan James Edwards, otobüs ve tramvay şoförlerinden gelen yabancı veya sahte paraları ayırıyordu. Bu paralar arasında yer alan bronz bir madeni para yıllar sonra incelendiğinde, İspanya'nın Cádiz kentindeki antik Fenike yerleşimi Gadir'de basıldığı anlaşıldı.

Üzerinde Melqart ve ton balığı figürleri bulunan paranın İngiltere'ye nasıl ulaştığı ise hala bilinmiyor. Edwards'ın torunu, gizemli geçmişe sahip bu parayı incelemeleri için Leeds Müzeleri'ne bağışladı. Uzmanlar, paranın yaklaşık MÖ 1. yüzyıla ait olduğunu doğruladı.