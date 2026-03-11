Yapay zeka işleri kolaylaştırıyor ama beyni zorluyor! Araştırma sonuçları dikkat çekti

Yeni bir araştırmaya göre yapay zeka araçlarının yoğun kullanımı çalışanlarda "brain fry" (zihinsel sis) olarak adlandırılan zihinsel yorgunluğa neden olabiliyor. Harvard Business Review tarafından yaklaşık 1.500 çalışanla yapılan ankette, yapay zekayı verimliliği artırmak için kullanan kişilerde odaklanma güçlüğü, baş ağrısı, zihinsel bulanıklık ve yavaş karar verme gibi belirtiler görüldü. Araştırmacılar, bu durumun yapay zeka araçlarını sürekli denetlemek ve yönetmek zorunda kalmanın yarattığı bilişsel yükten kaynaklandığını belirtti. Özellikle pazarlama, insan kaynakları, finans ve yazılım alanında çalışanlarda daha sık görülen bu zihinsel yorgunluğun, işte hata yapma oranını da artırdığı ifade edildi.