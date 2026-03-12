Yeni yayımlanan iki önemli akademik çalışma, bilinci anlamak için sadece dış davranışlara bakmanın yanıltıcı olabileceğini savunuyor. Araştırmacılara göre asıl anahtar, sistemlerin bilgiyi nasıl işlediğinde ve yapısal bütünlüğünde saklı. 500'den fazla bilim insanı tarafından imzalanan yeni bir deklarasyon; sürüngenler, balıklar ve hatta böcekler gibi birçok omurgasızın bilinçli deneyim yaşama potansiyeli taşıdığını vurguluyor.

Öte yandan, yapay zeka cephesinde de tartışmalar alevlenmiş durumda. ChatGPT gibi büyük dil modellerinin sergilediği mantık ve dil yeteneği, makinelerin de bir tür farkındalık geliştirmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor. Mevcut analizler, bugünkü yapay zeka sistemlerinin henüz "bilinçli" olmadığını söylese de, arıların sinirsel modelleri üzerinde yapılan çalışmalar, minimal düzeydeki bilincin biyolojik ve dijital sınırlarını yeniden çiziyor.

Bu tartışma sadece bilimsel bir merak değil; aynı zamanda etik bir sorumluluk taşıyor. Eğer arılar veya yapay zekalar hissedebiliyorsa, onlara karşı olan tutumumuz nasıl değişmeli? Bilim dünyası, zihnin gizemlerini çözmek için laboratuvarlardan kod satırlarına kadar her alanı didik didik etmeye devam ediyor.