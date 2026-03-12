Bahçesindeki taşı incelerken fark etti: 3.300 yıllık sır ortaya çıktı

Çekya'da bir kişi bahçesindeki eski bir ahırın temelinde bulunan sıradan bir taşı incelerken önemli bir arkeolojik keşfe imza attı. İlk bakışta sıradan görünen taşın, MÖ 1350 civarına tarihlenen Tunç Çağı'na ait bir mızrak ucu döküm kalıbı olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 23 santimetre uzunluğundaki kalıp, volkanik bir kaya türü olan riyolit tüfünden yapılmış. Araştırmacılara göre bu kalıp, Tunç Çağı'nda bronz mızrak uçlarının seri şekilde üretilmesini sağlayan önemli bir araçtı. Uzmanlar, kalıbın büyük ihtimalle Kuzey Macaristan'dan Güney Moravya'ya getirildiğini düşünüyor. Bilim insanları, kalıbın defalarca kullanıldığını gösteren yanık izleri bulunduğunu ve bu sayede o dönemde çok sayıda mızrak üretildiğini belirtiyor.