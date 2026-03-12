Bilim dünyasında büyük keşif: Kırmızı dev yıldızların sırrı çözüldü

Bilim insanları, 50 yıldır çözülemeyen kırmızı dev yıldız gizemini güçlü süper bilgisayarlar sayesinde çözdü. Araştırmacılar, kırmızı dev yıldızların yüzeyindeki kimyasal değişimlerin nedenini uzun yıllardır anlamaya çalışıyordu.

Yeni yapılan üç boyutlu simülasyonlar, bu değişimlerin yıldızın kendi dönüşüyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Yıldız döndükçe, iç kısmında oluşan dalgalar daha güçlü hale geliyor ve çekirdekte oluşan elementler yıldızın yüzeyine taşınabiliyor.

Bilim insanlarına göre bu keşif, Güneş'in milyarlarca yıl sonra nasıl değişeceğini anlamaya da yardımcı olabilir. Ayrıca araştırmada kullanılan süper bilgisayar simülasyonları, yıldızların iç yapısını incelemede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.