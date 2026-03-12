Bilim insanları bakterileri çelik “sandviçte” ezdi: Sonuç şaşırttı

Bilim insanları, bazı bakterilerin asteroid çarpışmaları gibi aşırı koşullarda bile hayatta kalabileceğini gösteren dikkat çekici bir deney gerçekleştirdi. Araştırmada Deinococcus radiodurans adlı dayanıklı bakteri türü iki çelik plaka arasına yerleştirildi ve asteroid çarpmasını taklit eden çok yüksek basınç uygulanarak sıkıştırıldı.

Deney sonuçlarına göre bakterilerin önemli bir kısmı bu şiddetli basınca rağmen hayatta kaldı. Hatta bazı koşullarda mikropların yüzde 60'tan fazlasının yaşamayı başardığı görüldü.

Bilim insanları, bu durumun asteroid çarpışmaları sırasında mikroorganizmaların uzaya fırlayarak gezegenler arasında taşınabileceğini düşündürdüğünü belirtiyor. Bu bulgu, yaşamın farklı gezegenlere yayılmış olabileceği ihtimalini güçlendiren önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.