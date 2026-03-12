Fırtına sırasında ağaçlarda görülen "hayalet ışık" ilk kez görüntülendi!

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, fırtına yüklü bulutların oluşturduğu güçlü elektrik alanının, ağaçlardaki yükü yaprak uçlarına doğru ittiği tespit edildi. Bu süreçte yaprak uçlarından havaya sızan elektrik enerjisi, minik kıvılcımlar ve UV ışığı şeklinde kendini gösteriyor. Kuzey Karolina'daki bir fırtına sırasında yapılan 90 dakikalık çekimde, yaprak uçlarında 41 farklı korona deşarjı gözlemlendi. Bu ışıkların yapraktan yaprağa sıçradığı ve rüzgarla sallanan dalları takip ettiği görüldü.

Araştırmacılar, bu "ışık şovunun" sadece görsel bir şölen olmadığını, aynı zamanda havanın kimyasını değiştirebilecek kadar güçlü olduğunu belirtiyor. Bu deşarjlar, atmosferi temizleyen moleküller olan hidroksil radikallerinin oluşmasına yol açıyor. Bilim insanları, eğer insanlar süper bir görüş yeteneğine sahip olsaydı, fırtına altındaki her bir ağacın tepesinin binlerce ateş böceği konmuş gibi parladığını görebileceğini ifade ediyor. Bu keşif, fırtınaların orman ekosistemleri ve hava kalitesi üzerindeki bilinmeyen etkilerini anlamak adına devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor.