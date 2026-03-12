NASA alarma geçti: Saatte 1,6 milyon kilometre hızla galaksiden kaçıyor!

Keşfedilen bu nesnenin tam olarak ne olduğu bilim dünyasında merak konusu oldu. Elde edilen veriler, cismin kütlesinin düşük olduğunu, bu nedenle ya düşük kütleli bir yıldız ya da "başarısız yıldız" olarak bilinen bir kahverengi cüce olabileceğini gösteriyor. Ancak onu diğer benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, demir ve diğer metaller bakımından oldukça fakir olması. Bu kimyasal yapı, nesnenin galaksimizin en eski nesillerinden kalma, milyarlarca yıllık bir "antik" gök cismi olduğunu düşündürüyor.

Bilim insanları, bu nesnenin nasıl bu kadar yüksek bir hıza ulaştığına dair iki ana teori üzerinde duruyor:

Bir beyaz cüce ile ikili yıldız sistemindeyken, beyaz cücenin süpernova olarak patlamasıyla uzaya fırlatılmış olması. Bir küresel yıldız kümesinde kara deliklerle girdiği kütleçekimsel etkileşim sonucu sistemden dışarı atılması.

Bu nadir keşif, galaksimizin dinamiklerini ve aşırı hızdaki gök cisimlerinin kökenini anlamak için kritik bir veri sağlıyor. NASA destekli projede çalışan amatör astronomların bu başarısı, sivil bilimin modern astronomideki önemini bir kez daha kanıtladı.