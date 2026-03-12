Teleskoplar nadir anı yakaladı: İki gezegen çarpıştı

Astronomlar, Gaia20ehk adlı genç bir yıldızın çevresinde gerçekleşen dev bir gezegen çarpışmasının izlerini tespit etti. Yaklaşık 11 bin ışık yılı uzaklıktaki yıldızın parlaklığında 2016'dan itibaren görülen garip dalgalanmaların nedeni araştırıldığında, yıldızın önünden geçen büyük bir toz ve kaya bulutu olduğu anlaşıldı.

Bilim insanlarına göre bu bulut, iki gezegenin büyük bir çarpışma sonucu parçalanmasıyla oluştu. Teleskopların bu olayı adeta gerçek zamanlı olarak yakalaması ise oldukça nadir görülen bir durum.