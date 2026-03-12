Uzaydan gelen tuhaf sinyal çözüldü: Süpernova adeta “şarkı söylüyor”

Gökyüzünü tarayan ATLAS sistemi, yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen dev bir yıldız patlaması (süpernova) tespit etti. Ancak bilim insanları bu patlamanın alışılmış süpernovalardan farklı davrandığını fark etti. Patlamanın parlaklığı düzenli aralıklarla yanıp sönen bir ışık gibi artıp azalıyor ve bu ritim zamanla hızlanıyordu.

Araştırmacılar yaptıkları incelemede, patlamanın merkezinde magnetar adı verilen çok yoğun ve çok hızlı dönen bir nötron yıldızının bulunduğunu belirledi. Bu yıldızın güçlü çekim kuvveti, çevresindeki gaz diskini sallayarak teleskoplardan görülen ritmik ışık parlamalarına yol açıyor. Bu keşif, bazı süpernovaların neden normalden çok daha parlak olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor.