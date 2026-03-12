Whatsapp'ta yeni dönem: Çocuklar için güvenli hesaplar geliyor!

Yeni sistemde, çocukların hesapları doğrudan ebeveynin cihazı üzerinden yönetilecek. Anne ve babalar; çocuklarının kimlerle mesajlaşabileceğine, hangi gruplara katılabileceğine ve gizlilik ayarlarına tek bir merkezden karar verecek. Tanımadık kişilerden gelen mesajlar ebeveyn onayına düşerken, çocukların profil bilgileri de yabancılara karşı otomatik olarak korunacak.

Neler Kısıtlanacak?

Çocuk hesapları, güvenliği odak noktasına aldığı için bazı özelliklerden yoksun olacak. Örneğin; Meta AI, Kanallar ve Durum paylaşımları bu hesaplarda kullanılamayacak. Ayrıca, çocukların ayarları değiştirmesi ebeveyn tarafından belirlenen 6 haneli bir PIN kodu ile engellenecek. Mesajlar uçtan uca şifreli kalmaya devam etse de, ebeveynler yeni kişi ekleme veya grup değişiklikleri gibi kritik faaliyetlerden anlık bildirim alacak.

Ne Zaman Gelecek?

İlk etapta belirli bölgelerde test edilmeye başlanan bu özelliğin, önümüzdeki aylarda küresel olarak tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Çocuk 13 yaşına geldiğinde ise hesap standart bir profile dönüştürülebilecek veya ebeveyn isteğiyle kontrol süresi 12 ay daha uzatılabilecek.