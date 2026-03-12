Z kuşağı yalnızlığa çözümü yapay zekada mı arıyor?

Uzmanlar, bu durumu "dijital dertleşme" dönemi olarak adlandırıyor. Sosyal izolasyonla mücadele eden 18-26 yaş arası bireyler, yargılanma korkusu olmadan 7/24 erişebildikleri AI asistanlarıyla derin sohbetler kuruyor. Araştırmalar, Z kuşağının yapay zekayı sadece birer araç değil, aynı zamanda kişisel gelişim süreçlerinde birer "sağlık koçu" ve "duygusal destek mekanizması" olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Ancak bu trend, uzmanlar arasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı psikologlar, yapay zekanın sağladığı anlık rahatlamanın, gerçek insani bağların yerini tutamayacağını ve sosyal becerilerin körelmesine neden olabileceğini savunuyor. Öte yandan, teknoloji şirketleri "empatik yapay zeka" algoritmalarını geliştirerek kullanıcıların stres seviyelerini düşürmeyi ve onlara kişiselleştirilmiş esenlik tavsiyeleri sunmayı hedefliyor.

Sonuç olarak; 2026'da wellness dünyası, teknolojiyle hiç olmadığı kadar iç içe geçmiş durumda. Z kuşağı için yapay zeka ile yapılan bir sohbet, artık sadece bir komut dizini değil, zihinsel bir nefes alma alanı anlamına geliyor.