Bilim dünyası şokta: Işık yılları öteden gelen dev enerjinin sırrı ne?

Nötrinolar neredeyse hiç kütlesi olmayan, elektrik yükü taşımayan ve maddelerin içinden sanki orada yoklarmış gibi geçen gizemli parçacıklardır. Peki, bu kadar yüksek bir enerjiye nasıl ulaştılar? Bilim insanlarının baş şüphelisi: Blazarlar. Blazarlar, merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunan ve etrafındaki maddeyi yutarken ışık hızına yakın hızlarda devasa plazma jetleri püskürten aktif galaksilerdir. Eğer bu jetler doğrudan Dünya'ya dönükse, bu devasa enerji bir mermi gibi uzayın derinliklerine fırlatılır.

YENİ BİR ASTRONOMİ ÇAĞI BAŞLIYOR

Bu rekor kıran keşif, sadece bir sayıdan ibaret değil; evrenin en uç noktalarındaki devasa "doğal parçacık hızlandırıcılarını" anlamamız için dev bir adım. Akdeniz'in dibindeki dedektörler tam kapasiteye ulaştığında, kara deliklerin ve galaktik fırtınaların sırlarını çözmek artık hayal olmayacak. Evren, hayalet parçacıklar aracılığıyla bize en gizli mesajlarını göndermeye devam ediyor.