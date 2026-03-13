Bugüne kadarki en büyük radyo haritası 13.7 milyon çarpıcı nesneyi ortaya çıkardı!

Avrupa çapına yayılan devasa LOFAR teleskop ağının 10 yıldan fazla süren gözlemleri sonucu elde edilen veriler (LoTSS-DR3), kuzey gökyüzünün %88'ini kapsıyor. Bu devasa haritada en çok dikkat çeken nesneler arasında, merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin yaydığı inanılmaz enerji dalgalarıyla tuhaf şekillere bürünen aktif galaksiler yer alıyor.

SÜPER BİLGİSAYARLARIN SINIRLARINI ZORLAYAN KEŞİF

Bu inanılmaz haritayı oluşturmak hiç de kolay olmadı. 70.000 ayrı antenden gelen tam 18.6 petabaytlık veri, Almanya'daki süper bilgisayarlarla işlenerek tek bir tabloya dönüştürüldü.

Radyo dalgaları, kozmik toz bulutlarının içinden rahatça geçebildiği için Andromeda Galaksisi gibi komşularımızın adeta parlayan "hayaletimsi" gözlere benzeyen yeni yüzlerini de keşfetmemizi sağlıyor. Bilim dünyasını heyecanlandıran bu tarihi radyo haritası; galaksilerin evrimini, gizlenen dış gezegenleri ve kara deliklerin kozmik gücünü anlamamızda yepyeni bir dönem başlatıyor!