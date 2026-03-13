Dinozor kemiklerinde milyonlarca yıllık gerçek ortaya çıktı!

Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi'nden paleontolog Mary Schweitzer ve fizikçi Hans Hallen liderliğindeki ekip, Tyrannosaurus rex (T-Rex) ve Brachylophosaurus canadensis fosillerini gelişmiş "Raman spektroskopisi" yöntemiyle inceledi. Bu özel lazer teknolojisi, fosil içindeki moleküllerin kimyasal "parmak izini" çıkararak, kan damarı benzeri yapıların içinde hemoglobinden gelen sinyalleri yakaladı.

MİLYONLARCA YIL NASIL KORUNDU?

Normal şartlarda organik maddelerin birkaç bin yıl içinde yok olması beklenirken, bu proteinlerin nasıl günümüze ulaştığı büyük merak konusuydu. Araştırmacılar, hemoglobinin merkezinde bulunan demir atomunun bir tür koruyucu kalkan görevi gördüğünü düşünüyor. Demirin neden olduğu kimyasal reaksiyonlar, çevre dokuları sertleştirerek biyolojik molekülleri adeta zamanın yıkıcı etkisinden izole etti.

TARİH YENİDEN YAZILABİLİR

Bu buluş, antik dünyayı anlamamız için yepyeni bir kapı aralıyor. Bilim insanları artık sadece kemik yapılarını değil, dinozorların iç biyolojisini ve evrimsel süreçlerini de protein seviyesinde inceleme şansına sahip olabilir. Uzmanlar, bu keşfin antik yaşamın sırlarını çözmede bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.