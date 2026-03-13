Dünyanın en büyük mercekli teleskobu "MOTHRA" inşa ediliyor!

Geleneksel dev teleskopların aksine ayna kullanmayan MOTHRA, gücünü 1.140 adet yüksek kaliteli Canon telefoto lensten alıyor. Bu lenslerin bir araya gelmesiyle oluşan sistem, yaklaşık 4,8 metre çapında devasa bir tek mercek gibi çalışıyor. Teleskobun temel amacı, galaksileri birbirine bağlayan, karanlık madde ve gazdan oluşan devasa "kozmik ağ"ı (cosmic web) görüntülemek.

MOTHRA, Yale patentli özel filtreleri sayesinde, geleneksel teleskopların yakalayamayacağı kadar zayıf ışıkları tespit edebilecek. Özellikle galaksiler arasındaki düşük yoğunluklu hidrojen gazının yaydığı sönük parıltıları izleyerek, evrenin yapısına dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkaracak.

2025 yılının başlarında inşaatına başlanan bu devasa projenin, 2026 yılı sonuna kadar tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor. MOTHRA, hem dünyadaki hem de uzaydaki mevcut gözlemevlerinin kapasitesini aşan benzersiz yetenekleriyle, kozmolojide yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.