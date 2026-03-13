Kuzgunların şaşırtıcı zekası: Kurtları sadece takip etmiyorlar, hafızalarına kazıyorlar!

Yellowstone Ulusal Parkı'nda 69 kuzgun ve 20 kurdun GPS verilerini inceleyen bilim insanları, çarpıcı bir sonuçla karşılaştı. Kuzgunlar, kurtların peşinden saatlerce uçmak yerine, geçmişteki av deneyimlerinden yola çıkarak zihinsel bir harita oluşturuyor. Kuşlar, kurtların hangi vadilerde veya düzlüklerde avlanma olasılığının yüksek olduğunu bilerek, bu bölgeleri stratejik olarak ziyaret ediyor.

Araştırmanın yazarlarından Matthias-Claudio Loretto, kuzgunların 150 kilometreden fazla mesafe kat ederek potansiyel av alanlarını kontrol ettiğini belirtiyor. Mitolojide "Odin'in kuşları" olarak anılan bu zeki canlılar, kurtların avladığı bizon ve geyik leşlerinden pay kapmak için sadece içgüdülerine değil, gelişmiş mekânsal hafızalarına güveniyor.

Bilim insanları, bir başparmak büyüklüğündeki beyne sahip olan bu kuşların binlerce kilometrelik alanı hafızalarında tutabilmesine hayran kalmış durumda. Görünen o ki, doğanın bu "fırsatçı dâhileri" hakkında bildiklerimiz henüz buzdağının sadece görünen kısmı.