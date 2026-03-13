Patili dostlara tam koruma: Akciğer dostu ceviz kabuğu kumu

Evcil hayvanların mineral bazlı kedi kumlarını yutması sonucu ortaya çıkabilen silikozis hastalığı akciğerlerde ve sindirim sisteminde ciddi hasara yol açıyor. Ceviz kabuğundan geliştirilen organik kedi kumu hem küçük dostlarımızın sağlığını koruyor hem de çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Gökmen Aksoy'un hayvan sevgisiyle başlayan akademik araştırması, sağlık ve çevre odaklı yenilikçi bir ürüne dönüştü. Aksoy'un yürüttüğü çalışma sonucunda, ceviz kabuğundan üretilen doğal ve zararsız kedi kumu geliştirildi. SİLİKOZİSİ ÖNLÜYOR Geleneksel kedi kumlarında bulunan silika bazlı tozların, özellikle kumun yutulması veya solunması durumunda hayvanlarda ve insanlarda silikozis ve benzeri sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çeken Aksoy, geliştirdikleri ürünün bu riski ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti. Kimyasal içermeyen yapısıyla öne çıkan organik kedi kumu, aynı zamanda yüksek emicilik ve koku kontrolü özellikleriyle de alternatif bir çözüm sunuyor. Bilimsel yönüyle de öne çıkan proje, UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı) tarafından düzenlenen ve Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından yürütülen GCIP (Global Cleantech Innovation Programme) programında finale kalarak önemli bir başarı elde etti. Avrupa'da da bir ilk olan ürün, akademik araştırma sürecinin ardından ticarileştirilerek hayvanseverlerin tüketimine sunuldu.





İLHAMI HAYVAN SEVGİSİ OLDU

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Gökmen Aksoy, kendisinin ve ailesinin yıllardır sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini, evlerinde de pek çok kediye ve köpeğe baktıklarını söyledi. Aynı zamanda ailesinin memleketi Çorum'da ceviz bahçesini bulunduğunu anlatan Aksoy, "Ceviz kabuğu endüstride pek çok alanda kullanılıyor, ben de doğal yapısı, bakterilerin ürettiği amonyaktan kaynaklanan kötü kokunun önüne geçmesi, çevreye zarar vermemesi ve her şeyden önemlisi geleneksel kedi kumlarında bulunan silika bazlı tozların, özellikle kumun yutulması veya solunması durumunda hayvanlarda silikozis gibi sağlık sorunlarına neden olmasından dolayı ceviz kabukları öğütülerek kedi kumu olarak değerlendirilebilir mi fikrinden yola çıktım. Özellikle yavru kedilerde görülen kedi kumu yeme alışkanlığından (PİKA sendromu) dolayı kedilerde oluşabilecek sağlık sorunları büyük tehlike oluşturuyor. Ceviz kabuğu kedi kumu, buğday, mısır veya çam peletlerinden yapılan kedi kumunun aksine fermente olmuyor ve bakteri üretmiyor. Ar-Ge yaptıktan sonra bunun mümkün olduğunu görünce projemizi geliştirdik ve ortaya ceviz kabuğu atıklarından kedi kumu çıktı" dedi.



Aksoy, KOSGEB'in destek olduğu çalışmada kullanılan Ar-Ge ekipmanlarının üniversite kampüsünde bulunduğu ve akademik araştırmalar için tüm akademik personelin kullanımına açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Doğal kedi kumu, tarımsal atıkların katma değerli ürüne dönüştürülmesi açısından da örnek bir girişim olarak gösteriliyor.

