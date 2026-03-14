Dünya her geçen gün yavaşlıyor! Sebebi şoke edecek

Normal şartlarda Dünya'nın dönüş hızı, Ay'ın çekim gücü gibi doğal faktörlerle milyarlarca yıldır kademeli olarak yavaşlamaktaydı. Ancak ETH Zürih ve Viyana Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, 2000-2020 yılları arasında gün uzunluğundaki artışın yüzyıl başına 1,33 milisaniyeye ulaştığını ortaya koydu. Bu hız, 3,6 milyon yıl önceki Pliyosen döneminden bu yana görülen en yüksek yavaşlama oranı olarak kayıtlara geçti.

Yavaşlamanın mekanizması bir buz patencisinin hareketine benzetiliyor: Kutuplardaki buzullar eridikçe, açığa çıkan devasa su kütleleri ekvator bölgesine doğru akıyor. Bu kütle değişimi, Dünya'nın merkezinden uzaklaşan suyun gezegenin dönüş hızını kesmesine neden oluyor; tıpkı kollarını dışarı açan bir patencinin yavaşlaması gibi.

Uzmanlar, bu durumun sadece teorik bir veri olmadığını, GPS sistemleri ve yüksek hassasiyetli zaman ölçümleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Eğer emisyonlar dizginlenmezse, iklim değişikliğinin Dünya'nın dönüş hızı üzerindeki etkisi yakında Ay'ın etkisini bile geride bırakabilir.