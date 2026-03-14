Dünyanın en dayanıklı canlısı: En büyük felaketten bile sağ çıkıyorlar!

Araştırmaya göre, tardigradları tamamen yok etmek için Dünya'nın okyanuslarını kaynatıp buharlaştıracak kadar büyük bir enerji gerekiyor. Ancak güneş sistemimizdeki hiçbir asteroit veya yakın çevremizdeki hiçbir yıldızın mevcut konumları itibarıyla böyle bir felakete yol açma ihtimali bulunmuyor.

0,5 milimetreden daha küçük olan bu canlılar; dondurucu soğuklara, 150 dereceye varan sıcaklıklara, yüksek radyasyona ve hatta uzay boşluğuna dayanabiliyorlar. Zorlu koşullarda metabolizmalarını neredeyse tamamen durdurarak "kriptobiyoz" adı verilen bir uyku evresine giren tardigradlar, on yıllarca gıda ve su olmadan hayatta kalabiliyor.

Bilim insanları, tardigradların bu inanılmaz direncinin, evrende yaşamın sanılandan çok daha dayanıklı olabileceğine dair önemli bir kanıt olduğunu belirtiyor. Bu durum, Mars veya Jüpiter'in uydusu Europa gibi diğer gök cisimlerinde de yaşamın zorlu koşullara rağmen var olabileceği umudunu artırıyor. Görünüşe göre, insanlık için sonu getirecek bir felaket, bu küçük canlılar için sadece kısa bir "rahatsızlık" seviyesinde kalabilir.