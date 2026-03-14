HÜRJET Akdeniz’de sınırları zorladı: Düşük irtifada tam isabet

Akdeniz semalarında 18 sorti yapan HÜRJET, planlanan 79 test noktasını herhangi bir aksama yaşanmadan eksiksiz şekilde geçti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Antalya'da gerçekleştirilen düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Antalya'da gerçekleştirilen test faaliyetlerinde iki ayrı prototip uçak görev aldı. Toplam 18 sorti yapan HÜRJET, planlanan 79 test noktasını herhangi bir aksama yaşanmadan eksiksiz şekilde tamamladı. Yürütülen test süreci boyunca ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye'nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde milli imzayı daha da ileri taşıyor.