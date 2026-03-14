Kuzey Denizi’nin derinliklerinde dev dalgaların gizemi çözüldü!

Heriot-Watt Üniversitesi'nden Dr. Uisdean Nicholson liderliğindeki ekip, gelişmiş sismik görüntüleme teknikleri ve deniz tabanından alınan kaya örneklerini inceledi. Elde edilen veriler, yaklaşık 160 metre genişliğindeki bir gök taşının batıdan gelerek sığ sulara çarptığını ortaya koydu. Çarpmanın şiddetiyle 1,5 kilometre yüksekliğe ulaşan devasa bir kaya ve su sütunu gökyüzüne fırladı. Bu kütlenin denize geri çökmesiyle, yüksekliği 100 metreyi aşan —yaklaşık 30 katlı bir gökdelen boyunda— dehşet verici bir tsunami oluştu.

JEOLOJİK KANITLAR TARTIŞMAYI BİTİRDİ

Araştırmacılar, bölgedeki kuvars ve feldispat kristallerinde çarpma anındaki aşırı basınçla oluşabilecek "şok izlerine" rastladı. Bu mineraller, kraterin oluşumu hakkındaki volkanik çökme veya tuz tabakalarının kayması gibi eski teorileri tamamen çürüttü. Söz konusu felaket, dinozorları yok eden asteroid kadar büyük olmasa da, antik Avrupa ve Britanya kıyılarında ekosistemi kökten değiştiren yıkıcı bir etki yarattı. Bu keşif, Dünya'nın geçmişindeki gizli kalmış kozmik şiddet olaylarını anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor.