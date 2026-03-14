Pentagon, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma "cehennem gemisi" enkazında kayıp askerlerini arıyor
Pentagon, İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipinler açıklarında batan ve "cehennem gemisi" olarak adlandırılan Japon nakliye gemisi Oryoku Maru’da (ve bağlantılı operasyonlarda adı geçen Enoura Maru süreciyle paralel olarak) hayatını kaybeden Amerikan savaş esirlerinin kalıntılarını bulmak için devasa bir operasyon başlattı. Savunma Bakanlığı’na bağlı Savaş Esirleri ve Kayıp Şahıslar Muhasebe Ajansı (DPAA), yaklaşık 250 Amerikalı askerin naaşının halen enkazda olduğunu tahmin ediyor.
1944 yılında müttefik uçakları tarafından bombalanarak Subic Körfezi'ne gömülen gemi, bin 500'den fazla esiri taşıyordu. Tarihi kayıtlara göre, gemideki koşullar o kadar vahşiydi ki esirler susuzluk ve açlıktan birbirlerine saldıracak duruma gelmiş, hayatta kalanların bir kısmı ise Japon muhafızlar tarafından infaz edilmişti.
Günümüzde yürütülen operasyon, 15 uzman dalgıç ve gelişmiş adli tıp teknikleriyle gerçekleştiriliyor. Kıyıya oldukça yakın olmasına rağmen, enkazın görüş mesafesinin düşüklüğü ve geçmişte gemi trafiğini engellememesi için parçalanmış olması çalışmaları zorlaştırıyor. DPAA yetkilileri, kalıntıların teşhis edilmesinin aylar, hatta yıllar sürebileceğini belirtiyor. Honolulu'daki laboratuvarlarda yapılacak DNA testleri, 80 yıl sonra ailelere bir nebze de olsa huzur vermeyi amaçlıyor. Bu operasyon, ABD'nin kayıp askerlerini eve getirme konusundaki kararlılığının ve Filipinler ile olan stratejik ortaklığının bir simgesi olarak görülüyor.