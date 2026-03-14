Pentagon, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma "cehennem gemisi" enkazında kayıp askerlerini arıyor

1944 yılında müttefik uçakları tarafından bombalanarak Subic Körfezi'ne gömülen gemi, bin 500'den fazla esiri taşıyordu. Tarihi kayıtlara göre, gemideki koşullar o kadar vahşiydi ki esirler susuzluk ve açlıktan birbirlerine saldıracak duruma gelmiş, hayatta kalanların bir kısmı ise Japon muhafızlar tarafından infaz edilmişti.

Günümüzde yürütülen operasyon, 15 uzman dalgıç ve gelişmiş adli tıp teknikleriyle gerçekleştiriliyor. Kıyıya oldukça yakın olmasına rağmen, enkazın görüş mesafesinin düşüklüğü ve geçmişte gemi trafiğini engellememesi için parçalanmış olması çalışmaları zorlaştırıyor. DPAA yetkilileri, kalıntıların teşhis edilmesinin aylar, hatta yıllar sürebileceğini belirtiyor. Honolulu'daki laboratuvarlarda yapılacak DNA testleri, 80 yıl sonra ailelere bir nebze de olsa huzur vermeyi amaçlıyor. Bu operasyon, ABD'nin kayıp askerlerini eve getirme konusundaki kararlılığının ve Filipinler ile olan stratejik ortaklığının bir simgesi olarak görülüyor.