Uyduları lazerle "kör" eden yerli sistem: Genç mühendislerden devrimsel proje

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nde mühendis adayları, "milli savunma sistemleri" alanında ürettikleri projelerle Türk savunma sanayisine katkıda bulunmak istiyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda takım halinde çalışarak uygulama becerilerini artıran öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmesine, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmasına destek olmak amacıyla 2022'de kurulan koordinatörlük, mühendis adaylarının teknoloji alanında uzmanlaşmasına da ön ayak oluyor.

Aralarında hava savunmasına yönelik "Kule Silah Sistemi", "Lazer Tabanlı Uydu Parazit Sistemi" ile meskun mahal bölgelerinde kullanılabilecek "Duvar Arkası Görüş Sistemi" gibi projelerini endüstriyel boyuta taşımak isteyen öğrenciler, ürettikleri prototiplerin savunma sanayinin yüksek standartlarına uygun hale getirilmesi için AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, koordinatörlük bünyesinde 200'den fazla takımın teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katıldığını söyledi.

Sarıbıyık, bunların ülkede geliştirilen teknolojilere katkı sağladığını belirterek, "Öğrencilerimizin geliştirdiği birtakım teknolojiler artık savunma sanayisinde seri üretime gelecek şekilde kabuller görmeye başladı. Bu da bizleri üniversite olarak mutlu ediyor." dedi.

Üniversitenin uyguladığı 3+1 ve 7+1 eğitim modeliyle birçok firmanın bu öğrencileri değerlendirdiğini dile getiren Sarıbıyık, "Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'ndeki öğrencilerimizin farklı bir özelliği var. Bu öğrenciler, kendi teknolojilerini geliştirmeye çalıştıkları için hem sektörde kolay iş buluyorlar hem de daha kolay iş kuruyorlar." diye konuştu.

Sarıbıyık, koordinatörlük bünyesindeki öğrencilerin kendi şirketlerini ve firmalarını kurduklarını belirterek, yurt dışından yatırım desteği alan öğrenci firmalarının olmasının da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.