Dünyanın en ilginç göllerinden biri: Deniz üzerinde asılı gibi görünüyor

Faroe Adaları'nda bulunan Sørvágsvatn (Leitisvatn) Gölü, belirli bir açıdan bakıldığında okyanusun üzerinde "yüzüyormuş" gibi görünen ilginç bir optik illüzyon oluşturuyor. Yaklaşık 3,4 kilometrekare büyüklüğündeki göl, aslında deniz seviyesinden yaklaşık 32 metre yüksekteki bir uçurumun üzerinde yer alıyor.

Gölün çevresindeki eğimli arazi ve bakış açısı nedeniyle kıyı çizgisi uçurumun kenarına kadar uzanıyormuş gibi görünüyor ve bu da gölün Atlantik Okyanusu'nun üzerinde asılı durduğu izlenimini yaratıyor. Sørvágsvatn, Faroe Adaları'nın en büyük gölü olmasının yanı sıra Bøsdalafossur adlı yaklaşık 30 metrelik bir şelale aracılığıyla okyanusa dökülüyor.