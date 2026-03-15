Nadir deniz kaplumbağası sahile vurdu! Üzerindeki garip oluşum dikkat çekti

Uzmanlara göre kaplumbağanın sağlık durumu kötüleştiği için yüzme hızı azaldı ve bu durum deniz canlılarının kabuğuna yapışmasına neden oldu. Üzerindeki ağırlık arttıkça kaplumbağanın hareket etmekte daha da zorlandığı ve bir kısır döngü oluştuğu belirtildi.

Kurtarılan kaplumbağa Houston Hayvanat Bahçesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Veteriner ekipler, vücudundaki canlıları temizleyip gerekli tedaviyi uygularken, kaplumbağanın iyileşmesi halinde yeniden Meksika Körfezi'ne bırakılması planlanıyor.

Kemp's ridley deniz kaplumbağası, dünyadaki en kritik tehlike altındaki deniz kaplumbağası türlerinden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, bu türün yaşam alanlarını korumak için kurtarma ve rehabilitasyon çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguluyor.